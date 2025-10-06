Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​несколькими актуальными вакансиями от разных компаний, которые открыты к сотрудничеству с старшими людьми, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предоставляет сайт work.ua.

В Днепре на пищевой склад нужен кладовщик . Компания «Продрезерв 5» предлагает официальное трудоустройство, график с понедельника по пятницу с 8 по 17 и заработную плату 22 000 грн. Требования включают в себя опыт работы от одного года, знание Excel и желательно 1С, а также ответственность, пунктуальность и готовность к физическим нагрузкам. Задания предусматривают прием и выдачу продукции, ведение учета, контроль документации и соблюдение правил хранения.

Еще одно предложение – вакансия разнорабочего в пгт. Обуховка от строительной компании ФЛП Симонов В.А. Заработная плата от 26000 до 35000 грн выплачивается трижды в месяц. Работодатель обеспечивает доставку с вокзала к месту работы, спецодежду и необходимые инструменты. Опыт не обязателен: главное — желание работать, активность и отсутствие противопоказаний к физическому труду. Для пенсионеров предусмотрена возможность обучения и поддержки коллег.

Кроме того, сервис Glovo приглашает курьеров в Днепре. Работа доступна пешим, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Заработок может достигать 45 000 грн в месяц плюс бонусы до 2 000 грн еженедельно для доставляющих авто. Преимуществом есть ежедневные и еженедельные выплаты, страхование, а также возможность самостоятельно формировать график. Для кандидатов от 18 лет действуют общие условия, а для 16–17-летних — с согласия родителей и с оформлением ФЛП.

Итак, работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает разные сферы — от склада и строительства до доставки. Условия позволяют выбрать формат, соответствующий навыкам и физическим возможностям, а официальное трудоустройство и стабильный доход обеспечивают надежность и социальную защиту.

