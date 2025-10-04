На початку опалювального сезону 2025 в Полтавській області підприємство «Полтававодоканал» планує завершити технічне переоснащення теплогенераторного обладнання для використання енергоприродного газу замість електроенергії.

Початок опалювального сезону 2025 в Полтавській області супроводжується високим рівнем готовності житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення та комунальних мереж, повідомляє Politeka.

Станом на 19 вересня підготовка перевищує 90 %, зазначив директор обласного департаменту будівництва та ЖКГ Едуард Рева під час засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

За словами посадовця, водопостачальні та каналізаційні мережі готові на 93 %, а об’єкти теплового господарства демонструють показник понад 90 %. Загальна готовність житлово-комунального господарства області становить близько 92 %. Для підтримки ключових об’єктів на підприємствах життєдіяльності встановлено 430 генераторів загальною потужністю 27 мегават. Додатково міжнародні партнери надали 21 когенераційну установку сумарною потужністю понад 8 мегават: п’ять одиниць надано USAID, шістнадцять – GIZ. Наразі тривають роботи з монтажу та підключення цього обладнання.

У Кременчуці та Горішніх Плавнях триває заміна котлів, у Миргороді модернізують блочно-модульні установки, у Полтаві та Лубнах ремонтують димові труби та запірну арматуру. Готовність «Полтававодоканалу» до старту сезону складає 95 %, а в Полтаві завершують реконструкцію колекторів на вулицях Театральна та Соборна.

На початку опалювального сезону 2025 в Полтавській області підприємство «Полтававодоканал» планує завершити технічне переоснащення теплогенераторного обладнання для використання енергоприродного газу замість електроенергії, що дозволить економити до 40 % ресурсу порівняно з попереднім опалювальним періодом.

