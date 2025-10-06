Дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує впливати на ринок, змушуючи покупців шукати доступні альтернативи та планувати придбання заздалегідь.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону зачепив популярний овоч, який традиційно використовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Помідори стали дефіцитним продуктом, і ринок відзначає помітне підвищення вартості. Уже другий тиждень поспіль тепличні томати демонструють зростання цін, що зумовлено скороченням збору врожаю у спеціалізованих господарствах. Менший обсяг пропозиції створює значний тиск на ринок. Додатково фактором є сезонність: продукція з відкритого ґрунту надходить у менших кількостях, оскільки пік польового виробництва минув, що й сприяє дефіциту овочів у Дніпропетровській області.

Щоденний моніторинг показує, що лише за останній тиждень тепличні помідори подорожчали на 14%. Сьогодні виробники реалізують продукцію за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), причому вартість залежить від калібру, якості та обсягу партій.

Представники тепличних комбінатів пояснюють, що зростання відпускних цін спричинене активізацією попиту. Великі мережі та гуртові компанії збільшили закупівлі, що ще більше вплинуло на ринок. Також додатково підвищилася вартість ґрунтових томатів через закінчення сезону їхнього вирощування.

Попри загальне здорожчання, експерти відзначають: тепличні помідори залишаються відносно доступними. Їхня середня ціна нині приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року.

Отже, дефіцит овочів у Дніпропетровській області продовжує впливати на ринок, змушуючи покупців шукати доступні альтернативи та планувати придбання заздалегідь.

