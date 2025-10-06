Дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает влиять на рынок, заставляя покупателей искать доступные альтернативы и планировать приобретение заранее.

Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне задел популярный овощ, традиционно используемый для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Помидоры стали дефицитным продуктом и рынок отмечает заметное повышение стоимости. Уже вторую неделю тепличные томаты демонстрируют рост цен, что обусловлено сокращением сбора урожая в специализированных хозяйствах. Меньший объем предложения создает значительное давление на рынок. Дополнительно фактором является сезонность: продукция по открытому грунту поступает в меньших количествах, поскольку пик полевого производства прошел, что и способствует дефициту овощей в Днепропетровской области.

Ежедневный мониторинг показывает, что только за последнюю неделю тепличные помидоры подорожали на 14%. Сегодня производители реализуют продукцию по ценам от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара), причем стоимость зависит от калибра, качества и объема партий.

Представители тепличных комбинатов объясняют, что рост отпускных цен вызван активизацией спроса. Крупные сети и оптовые компании увеличили закупки, что еще больше повлияло на рынок. Также дополнительно повысилась стоимость грунтовых томатов по окончании сезона их выращивания.

Несмотря на всеобщее подорожание, эксперты отмечают: тепличные помидоры остаются относительно доступными. Их средняя цена сейчас примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает влиять на рынок, заставляя покупателей искать доступные альтернативы и планировать приобретение заранее.

