У межах запланованих робіт та перекриття руху транспорту у Львові буде замінено 180 метрів погонних водопроводу.

У Львові перекриють рух транспорту, адже ремонтні бригади Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» розпочинають масштабні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у міській раді.

У зв’язку з цим від понеділка, 6 жовтня, і до 20 жовтня у Львові перекриють рух транспорту на відрізку від вулиці Мазепи до вулиці Хвильового. Водночас у підприємстві запевнили, що ремонт не вплине на рух громадського транспорту, який курсуватиме за звичним графіком.

Як пояснили у «Львівводоканалі», водопровідна мережа на вулиці Тичини вже тривалий час перебуває в аварійному стані. Тут часто трапляються пориви, через які фахівцям підприємства доводиться регулярно зупиняти водопостачання, аби усунути пошкодження.

Така ситуація створює значні незручності для мешканців навколишніх будинків і може становити ризик для стабільного водопостачання цілої ділянки міста. Саме тому було ухвалено рішення не обмежуватися локальними ремонтами, а провести повну заміну проблемної частини мережі.

У межах запланованих робіт та перекриття руху транспорту у Львові буде замінено 180 метрів погонних водопроводу діаметром 110 міліметрів. Окрім основної ділянки мережі, комунальники також здійснять підключення всіх житлових будинків до нового трубопроводу. Це дозволить значно підвищити надійність водопостачання, знизити ризик аварій у майбутньому та забезпечити мешканцям стабільну подачу води без частих відключень.

Комунальне підприємство «Львівводоканал» просить мешканців із розумінням поставитися до ситуації та вибачення за тимчасові труднощі.

