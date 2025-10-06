В рамках планируемых работ и перекрытия движения транспорта во Львове будет заменено 180 метров погонных водопровода.

Во Львове перекроют движение транспорта, ведь ремонтные бригады Львовского городского коммунального предприятия «Львовводоканал» приступают к масштабным работам, пишет Politeka.net.

Об этом было предупреждено в городском совете.

В этой связи с понедельника, 6 октября, и до 20 октября во Львове перекроют движение транспорта на отрезке от улицы Мазепы до улицы Хвылевого. В то же время, в предприятии заверили, что ремонт не повлияет на движение общественного транспорта, который будет курсировать по привычному графику.

Как пояснили во Львовводоканале, водопроводная сеть на улице Тычины уже длительное время находится в аварийном состоянии. Здесь часто случаются порывы, из-за которых специалистам предприятия приходится регулярно останавливать водоснабжение, чтобы устранить повреждения.

Такая ситуация создает значительные неудобства для жителей окрестных домов и может представлять риск для стабильного водоснабжения целого участка города. Именно поэтому было принято решение не ограничиваться локальными ремонтами, а произвести полную замену проблемной части сети.

В рамках планируемых работ и перекрытия движения транспорта во Львове будет заменено 180 метров погонных водопровода диаметром 110 миллиметров. Кроме основного участка сети, коммунальщики также подключят все жилые дома к новому трубопроводу. Это позволит значительно повысить надежность водоснабжения, снизить риск аварий в будущем и обеспечить жителям стабильную подачу воды без частых отключений.

Коммунальное предприятие «Львовводоканал» просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и прощения за временные трудности.

