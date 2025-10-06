Якщо заявник уже отримував подібну грошову допомогу у Сумській області від будь-якої іншої гуманітарної організації протягом останніх трьох місяців, скористатися цією програмою він не зможе.

У Сумській області стартувала програма грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, які постраждали від війни, пише Politeka.net.

Її реалізує благодійна організація «Карітас-Спес Конотоп», проте скористатися фінансовою підтримкою можуть лише ті українці, які належать до визначених груп.

Ця ініціатива спрямована на допомогу людям, чиє життя та добробут суттєво постраждали через бойові дії, обстріли або вимушене переміщення. Програма охоплює кілька основних категорій населення, кожна з яких має свої умови та перелік необхідних документів.

1. Люди, чиє житло зруйноване або серйозно пошкоджене

Перша категорія включає громадян, чиї будинки чи квартири були знищені або зазнали значних пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів і стали небезпечними для проживання. До цієї групи належать як ті, хто вже переїхав у нове житло, так і ті, хто змушений залишатися в пошкодженому будинку, навіть якщо він не відповідає базовим умовам безпеки.

Щоб отримати її, необхідно надати документи, які підтверджують факт руйнування:

поліцейський протокол про пошкодження майна;

акт обстеження будівлі;

офіційні папери про руйнування;

довідку з місцевих органів влади.

2. Постраждалі від обстрілів та родини загиблих

До другої категорії належать люди, які отримали поранення або травми внаслідок бойових дій, а також сім’ї загиблих. Особливу увагу приділяють тим випадкам, коли втрата працездатності чи смерть члена родини призвели до суттєвого скорочення або повної втрати сімейного доходу.

Для підтвердження права на пілтримку необхідно подати:

довідку з місцевих органів влади;

лікарняний лист, що засвідчує тимчасову непрацездатність;

медичні папери про госпіталізацію чи лікування;

довідку про смерть — якщо член родини загинув.

3. Особи, які були змушені евакуюватися

Третя та четверта категорії охоплюють громадян, які залишили свої домівки через небезпеку для життя, зокрема мешканців територій, де було оголошено обов’язкову евакуацію, а також осіб, які офіційно отримали статус внутрішньо переміщеної особи протягом останніх 30 днів.

Для підтвердження свого права на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області представникам цих категорій потрібно надати максимально повний пакет документів:

записи про реєстрацію в офіційних центрах евакуації, транзитних чи колективних пунктах розміщення;

списки від гуманітарних чи волонтерських організацій, що брали участь в евакуації;

довідку ВПО (строком до 30 днів) із зазначенням місця проживання в зоні евакуації;

транспортні документи або квитанції, що підтверджують факт евакуації;

інші документи від місцевої влади;

документи, що засвідчують місце постійного проживання до евакуації.

Розмір виплат і важливі умови

Розмір фінансової допомоги у Сумській області в межах цієї програми становить 10800 гривень на одну особу, які виплачуються протягом трьох місяців рівними частинами — по 3600 гривень щомісяця. Ці кошти можна використати на найнеобхідніше: ліки, продукти харчування, оплату житла та інші базові потреби.

Важливо врахувати одну ключову умову: якщо заявник уже отримував подібну грошову допомогу від будь-якої іншої гуманітарної організації протягом останніх трьох місяців, скористатися цією програмою він не зможе.

