Если заявитель уже получал подобную денежную помощь в Сумской области от любой другой гуманитарной организации за последние три месяца, воспользоваться этой программой он не сможет.

В Сумской области стартовала программа денежной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, пострадавших от войны, пишет Politeka.net.

Ее реализует благотворительная организация «Каритас-Спес Конотоп», однако воспользоваться финансовой поддержкой могут только украинцы, принадлежащие к определенным группам.

Эта инициатива направлена ​​на помощь людям, чья жизнь и благополучие существенно пострадали из-за боевых действий, обстрелов или вынужденного перемещения. Программа включает несколько основных категорий населения, каждая из которых имеет свои условия и перечень необходимых документов.

1. Люди, чье жилье разрушено или серьезно повреждено

Первая категория включает граждан, чьи дома или квартиры были уничтожены или получили значительные повреждения в результате вражеских обстрелов и стали опасными для проживания. К этой группе относятся как уже переехавшие в новое жилье, так и те, кто вынужден оставаться в поврежденном доме, даже если он не отвечает базовым условиям безопасности.

Чтобы получить ее, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт разрушения:

полицейский протокол о повреждении имущества;

акт обследования здания;

официальные бумаги о разрушении;

справку из местных органов власти.

2. Пострадавшие от обстрелов и погибших

Ко второй категории относятся люди, получившие ранения или травмы в результате боевых действий, а также семьи погибших. Особое внимание уделяется тем случаям, когда потеря трудоспособности или смерть члена семьи привели к существенному сокращению или полной потере семейного дохода.

Для подтверждения права на полтримку необходимо подать:

справку из местных органов власти;

больничное письмо, удостоверяющее временную нетрудоспособность;

медицинские бумаги о госпитализации или лечении;

справку о смерти – если член семьи погиб.

3. Лица, вынужденные эвакуироваться

Третья и четвертая категории охватывают граждан, покинувших свои дома из-за опасности для жизни, в частности жителей территорий, где была объявлена ​​обязательная эвакуация, а также лиц, официально получивших статус внутренне перемещенного лица в течение последних 30 дней.

Для подтверждения своего права на пособие для пенсионеров в Сумской области представителям этих категорий нужно предоставить максимально полный пакет документов:

записи о регистрации в официальных центрах эвакуации, транзитных или коллективных пунктах размещения;

списки от гуманитарных или волонтерских организаций, участвовавших в эвакуации;

справку ВПЛ (сроком до 30 дней) с указанием места жительства в зоне эвакуации;

транспортные документы или квитанции, подтверждающие факт эвакуации;

другие документы от местных властей;

документы, удостоверяющие место постоянного проживания в эвакуации.

Размер выплат и важные условия

Размер финансовой помощи в Сумской области в рамках этой программы составляет 10800 гривен на одного человека, которые выплачиваются в течение трех месяцев равными частями - по 3600 гривен ежемесячно. Эти средства можно использовать на необходимое: лекарства, продукты питания, оплату жилья и другие базовые потребности.

Важно учесть одно ключевое условие: если заявитель уже получал подобную денежную помощь от любой другой гуманитарной организации за последние три месяца, он не сможет воспользоваться этой программой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумской области: какие новые цены действуют.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах: украинцам раскрыли, где можно получить еду.