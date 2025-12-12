Правительство приняло программу денежной помощи для ВПЛ и других уязвимых категорий в Сумской области, которая предусматривает разовую выплату 6500 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется в рамках "Зимней поддержки", сообщает Politeka.

Программа, утвержденная Кабмином, предусматривает разовую выплату 6500 грн для детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, одиноких пенсионеров и детей из малообеспеченных семей.

Основное внимание уделяется тем, кто нуждается в дополнительной защите в зимний период, когда расходы на одежду, лекарства и базовые нужды растут. Такая денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется единовременно.

Средства можно тратить исключительно безналично со специального счета, а снятие наличных или перевод третьим лицам не предусмотрено.

Государство устанавливает жесткие правила использования денежной помощи для ВПЛ в сумской области, поскольку это гарантирует целевое направление средств и позволяет избежать злоупотреблений.

Право на выплату имеют дети на попечении, дети из приемных семей и детских домов семейного типа независимо от наличия инвалидности, дети переселенцев.

Также в список входят лица с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц, одинокие пенсионеры с пенсией до 9444 грн и дети из малообеспеченных семей, получающих соответствующую государственную поддержку.

Подать заявление следует до 17 декабря 2025 года. После всех этапов проверки Минсоцполитики перечисляет средства в ПФУ, а затем они поступают в Сбербанк и направляются на специальные счета получателей. Деньги засчитываются в течение нескольких банковских дней.

Расходовать их можно только в областях, предусмотренных программой. К ним относятся аптеки, почтовые услуги, благотворительные организации, магазины печатной продукции, продуктовые супермаркеты, коммунальные услуги и магазины готовых блюд.

