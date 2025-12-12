Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется в рамках "Зимней поддержки", сообщает Politeka.
Программа, утвержденная Кабмином, предусматривает разовую выплату 6500 грн для детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, одиноких пенсионеров и детей из малообеспеченных семей.
Основное внимание уделяется тем, кто нуждается в дополнительной защите в зимний период, когда расходы на одежду, лекарства и базовые нужды растут. Такая денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется единовременно.
Средства можно тратить исключительно безналично со специального счета, а снятие наличных или перевод третьим лицам не предусмотрено.
Государство устанавливает жесткие правила использования денежной помощи для ВПЛ в сумской области, поскольку это гарантирует целевое направление средств и позволяет избежать злоупотреблений.
Право на выплату имеют дети на попечении, дети из приемных семей и детских домов семейного типа независимо от наличия инвалидности, дети переселенцев.
Также в список входят лица с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц, одинокие пенсионеры с пенсией до 9444 грн и дети из малообеспеченных семей, получающих соответствующую государственную поддержку.
Подать заявление следует до 17 декабря 2025 года. После всех этапов проверки Минсоцполитики перечисляет средства в ПФУ, а затем они поступают в Сбербанк и направляются на специальные счета получателей. Деньги засчитываются в течение нескольких банковских дней.
Расходовать их можно только в областях, предусмотренных программой. К ним относятся аптеки, почтовые услуги, благотворительные организации, магазины печатной продукции, продуктовые супермаркеты, коммунальные услуги и магазины готовых блюд.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.