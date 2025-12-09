В Сумской области для ручности местных жителей ввели новую систему оплаты за проезд, так что рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет пассажирам общественного транспорта рассчитываться за поездки онлайн через приложения Приват24 и monobank, сообщает Politeka.

Теперь сумчане могут пользоваться безналичными платежами, что делает поездки более удобными, быстрыми и безопасными, особенно в часы пик.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области сначала заработала в некоторых автобусах и троллейбусах, а полноценное внедрение произошло через несколько недель.

По словам пресс-службы КП «Электроавтотранс» Марины Вакулишиной, новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет рассчитываться за билеты без дополнительных приложений и наличных денег.

Для покупки билета необходимо отсканировать QR-код в транспорте, выбрать нужное количество и завершить расчет через выбранную банковскую карту.

Билет следует хранить до конца поездки, что гарантирует соблюдение правил проезда и упрощает контроль для перевозчиков.

Внедрение такой функции значительно повышает комфорт пассажиров, ведь теперь пользователям monobank не нужно иметь при себе наличные деньги или отдельное приложение.

Благодаря нововведениям, местные жители могут использовать мобильное приложение, чтобы быстро и бесконтактно совершать покупку билета. Такой подход особенно актуален для часов пик, когда пассажиропоток достаточно велик.

Такая функция позволяет не только ускорить обслуживание пассажиров, но и делает процесс более прозрачным и удобным для отчетности перевозчиков. Это также помогает местным властям отслеживать пассажиропотов и корректировать маршруты при необходимости.

