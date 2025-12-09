У Сумській області для ручності місцевих жителів запровадили нову систему оплати за проїзд, тож розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області дає змогу пасажирам громадського транспорту розраховуватися за поїздки онлайн через додатки «Приват24» та monobank, повідомляє Politeka.

Тепер сумчани можуть користуватися безготівковими платежами, що робить поїздки зручнішими, швидшими та безпечнішими, особливо у години пік.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області спочатку запрацювала у деяких автобусах та тролейбусах, а повноцінне впровадження відбулося за кілька тижнями.

За словами пресслужбовиці КП «Електроавтотранс» Марини Вакулішиної, нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє розраховуватися за квитки без додаткових додатків та готівки.

Для купівлі квитка необхідно відсканувати QR-код у транспорті, обрати потрібну кількість та завершити розрахунок через обрану банківську картку.

Квиток слід зберігати до кінця поїздки, що гарантує дотримання правил проїзду та спрощує контроль для перевізників.

Впровадження такої функції значно підвищує комфорт пасажирів, адже тепер користувачам monobank не потрібно мати при собі готівку або окремий додаток.

Завдяки нововведенням, місцеві мешканці можуть використовувати мобільний застосунок, щоб швидко та безконтактно здійснювати купівлю квитка. Такий підхід особливо актуальний для годин пік, коли пасажиропотік досить великий.

Така функція дозволяє не лише прискорити обслуговування пасажирів, а й робить процес більш прозорим та зручним для звітності перевізників. Це також допомоагає місцевій владі відслідковувати пасажиропотів і корегувати маршрути за потреби.

