Новый график движения поездов в Киеве, хоть и принесет вероятные неудобства части жителей, однако положительно повлияет на перевозку в целом.

C 14 декабря столичная городская электричка Kyiv City Express переходит на новый график движения поездов в Киеве, сообщает Politeka.

Как сообщили в Телеграмм-канале Kyiv City Express, новый график движения поездов в Киеве предусматривает полное кольцо курсирования и корректировки времени отправления для лучшего сочетания с другими пассажирскими составами.

Изменения касаются не только расписания, но и обновления подвижного состава, прошедшего капитальную модернизацию.

В первой половине декабря железнодорожная компания объявила о запуске нового графика движения поездов в Киеве, который начнет действовать с 14 числа. Основная особенность обновленного расписания городской электрички состоит в том, что она снова курсирует полным кольцом, которое не происходило уже три года.

Благодаря этому пассажиры получат удобные пересадки на пригородные и дальние пассажирские составы, в частности, маршруты во Львов. Время отправки корректируется в пределах десяти минут, что позволяет оптимизировать пересадки и избежать лишних задержек.

Все детали актуального расписания будут опубликованы на официальном сайте Kyiv City Express 14 декабря, что позволит жителям столицы удобно планировать поездки.

Кроме того, изменения произойдут и на общегосударственном уровне в плане внутренних и международных рейсов, введенных "Укрзализныцей" на 2025-2026 годы.

В общей сложности компания запускает 11 новых складов, среди которых 8 международных и 3 внутренних, а также оптимизирует действующие рейсы, обеспечивая регулярность и доступность перевозок по всей стране.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: украинцы могут получить специальные надбавки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: начался прием заявок, что следует знать о выплатах.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: на что можно рассчитывать в сентябре.