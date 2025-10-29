Подорожание проезда в Житомире стало составной частью обновленной тарифной системы, призванной обеспечить стабильную работу перевозчиков, содержание транспорта в надлежащем состоянии и эффективную организацию городских перевозок.

Подорожание проезда в Житомире официально вступило в силу 20 сентября по решению городского исполкома, сообщает Politeka.

Обновленные тарифы подготовила рабочая группа по развитию транспорта, в которую вошли представители коммунального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление" и частные перевозчики. Просмотр стоимости обусловлен ростом затрат на электроэнергию, топливо, смазочные материалы, страхование и техническое обслуживание подвижного состава.

По данным городского совета, в августе общественным транспортом воспользовались более 850 тысяч человек, среди которых около 120 тысяч принадлежат к льготным категориям. Для компенсации их безвозмездных поездок из местного бюджета выделяли ежегодно около 215 миллионов гривен, ведь государство не обеспечивало должного финансирования таких перевозок.

Реальная себестоимость одной поездки в троллейбусе составляет 37,94 гривны, а в автобусе – 31,77 гривны. При этом 27 категорий граждан, в том числе пенсионеры, участники боевых действий и люди с инвалидностью I–II групп остались на бесплатном проезде.

Новые тарифы предусматривают оплату троллейбусом в размере 10 гривен при использовании транспортной карты или 12 гривен при расчете банковской картой. Поездка в автобусе стоит 15 гривен вне зависимости от способа оплаты. Учащиеся и льготники пользуются транспортом на предварительных условиях.

Для сравнения, в Виннице стоимость электротранспорта составляет 12 гривен, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, а во Львове – до 25 гривен в зависимости от маршрута.

