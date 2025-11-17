Жителей региона предупредили о введении временного графика отключения газа с 18 по 21 ноября в Житомирской области.

График отключения газа с 18 по 21 ноября в Житомирской области предусматривает временные ограничения по нескольким населенным пунктам, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", причина заключается в плановых технических работах, которые будут проводиться для проверки систем и подготовки к зиме.

График отключения газа с 18 по 21 ноября в Житомирской области включает в себя города и села, где в течение нескольких дней временно прекратят распределение голубого топлива.

В городе Овруч ремонтные мероприятия начнутся 18:11 и продлятся до 21:11. В этот период газоснабжение будет ограничено на отдельных улицах. С 18.11 до 19.11 неудобства охватят жителей Тараса Шевченко, 126.

А с 20.11 до 21.11 временно прекратят подачу в доме 5/1 на Николая Ващука. Параллельно технические работы состоятся в селе Игнатполь.

Согласно плану, с 18.11 по 19.11 подачу голубого топлива временно прекратят на Вокзальной, 10А. Кроме того, 19.11 ограничение будет действовать для домов по адресам Вокзальная, 6, 7, 9, 11.

На следующий день, 20:11, газоснабжение не будет у потребителей на Вокзальной, 2 и 4, а 21:11 временно прекратят распределение в доме 8.

Кроме того, в селе Довжик специалисты проведут регламентные работы 18.11. Временное прекращение подачи запланировано по следующим адресам: Локтева, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, а также Соснова, 72, 72А, 73, 74, 76.

Специалисты советуют местным жителям учитывать график отключения газа с 18 по 21 ноября в Житомирской области при планировании своего быта.

