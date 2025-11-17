Любители путешествовать по железной дороге должны учитывать новый график движения поездов в Житомирской области, поэтому рассказываем, что изменилось.

Новый график движения поездов в Житомирской области окажет влияние на курсирование пассажирских составов по станции Бердичев, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Житомирской области предопределен плановыми ремонтными работами на участке между станциями Михайленко и Чуднов-Волынский.

Нововведения направлены на повышение безопасности и комфорта перевозок. Эти изменения начались с 17 ноября и продлятся до середины декабря.

Для местных жителей и часто пользующихся железной дорогой новый график движения поездов в Житомирской области предусматривает изменения на станции Бердичев.

Пригородные электропоезда на популярных маршрутах, таких как Шепетовка-Казатин, получили обновленные времена прибытия и отправления. Например, № 6250 прибывает в 06:17 и отправляется в 06:19, а № 6254 – в 11:06 и в 11:08 соответственно.

Для междугородных маршрутов коррективы распределены по дате. В частности, с 17 ноября по 12 декабря №24 Хелм – Киев прибывает в 02:38 и отправляется в 02:40, а №756 Киев – Луцк – в 20:13 и в 20:15 соответственно.

С 18 ноября по 12 декабря изменят расписание № 6/5 Ясиня – Запорожье и № 5/6 Запорожья – Ясиня, а также еще несколько международных и межрегиональных рейсов.

С 19 ноября по 12 декабря нововведения охватят маршруты Ясиня – Кривой Рог, Ковель – Одесса через Запорожье, Запорожье – Солотвино и другие.

Поэтому в АО "Укрзализныця" подчеркивают, что планирование путешествий следует начинать заранее. Следует обязательно проверять актуальное время отправления и прибытия. Это поможет избежать недоразумений или опозданий.

