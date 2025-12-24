В Ивано-Франковске на рождественские праздники ввели новый график движения коммунального транспорта, так что рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске предполагает, что в день 24 декабря отменили или сократили последние рейсы на некоторых маршрутах, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале КП «Электроавтотранс» ИФ, новый график движения транспорта в Ивано-Франковске означает, что 25 декабря будет действовать расписание выходного дня.

Перевозчик перечислил последние рейсы троллейбусов 24 декабря: №2 – Вокзал в 21:24, Прессмаш в 21:57, №3 – Родон в 21:47, Областная больница в 20:56, №4 – Днестровская в 20:52, Барва в 21:20.

№5 – Депо в 21:20, АС-3 в 21:49, №6 – Радиозавод в 21:30, пл. Европейская в 22:10, Вокзал-радиозавод в 22:20, №7 – Каскад в 21:45, пл. Европейская в 21:32, №8 – АС-3 в 20:26, АС-4 в 21:14, №10 – Родон в 17:43, Прессмаш в 18:22.

Последние рейсы автобусов: №23 – Демьянов Лаз в 20:43, Микитинецкая в 21:29, №26 – АС-3 в 21:59, ЦУМ в 21:39, №27 – Каскад в 21:32, Пулюя в 21:30, №29 – Областная больница в 21:09, АС-3 в 21:44.

№40 - Каскад в 21:09, с. Крыховцы в 21:26, №41 - Каскад в 21:00, Онкодиспансер в 21:44, №43 - с. Венгерники в 21:00, с. Волчинец в 21:34, №45 – с. Подлужье в 21:17, Набережная в 20:30, №46 - Симоненко в 22:14, Химиков в 21:36.

№47 – с. Братковцы в 21:47, Бандеры в 21:04, №49 – с. Никитинцы в 21:52, Набережная в 21:20, №50 - ЦУМ в 21:16, с. Подпечеры в 21:47, №51 - Василиянок в 20:15, с. Колодиевка в 21:09, №52 - Василиянок в 18:45, с. Узин в 19:32, №53 - Хоткевича в 21:09, с. Черниев в 20:55, №54 - Хоткевича в 21:32, с. Хриплин в 20:24.

№55 - АС-2 в 21:03, с. Драгомирчане в 21:46, №56 - Вокзал в 17:22, с. Чукаловка в 18:03, №57 – с. Березовка в 18:44, Бандеры в 18:06, №58 – с. Камино в 20:02, Бандеры в 20:45, №59 – с. Радча в 21:45, Бандеры в 21:14, №60 - Днестровская в 20:29, с. Радча в 21:14, №61 - Бандеры в 20:45, с. Тисменичане в 21:17.

Жителей и гостей Ивано-Франковска призывают учитывать новый график движения транспорта.

