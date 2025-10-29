У Львівській області грошова допомога надається пенсіонерам та вразливим категоріям населення переважно на три місяці, з можливістю продовження до шести місяців.

У Львівській області пенсіонери та інші громадяни, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізують Міністерство соціальної політики України, Міністерство цифрової трансформації України та Програма розвитку ООН, за підтримки міжнародних донорів.

Грошову допомогу у Львівській області можуть отримати наступні категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю;

мешканці прифронтових або деокупованих територій;

особи, які втратили житло.

Особлива увага при наданні допомоги приділяється малозабезпеченим родинам, самотнім літнім людям, жінкам, які виховують дітей без підтримки, а також сім’ям, де є діти з інвалідністю.

Серед міжнародних організацій, які продовжують надавати грошову допомогу українцям у листопаді 2025 року, варто виділити:

ЮНІСЕФ;

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Всесвітню продовольчу програму ООН;

Міжнародний комітет Червоного Хреста;

Товариство Червоного Хреста України;

Red Rose CDS Limited;

благодійну організацію «Людина в біді»;

Норвезьку раду у справах біженців (NRC);

ACTED;

Handicap International;

Карітас Україна.

Як отримати

Допомога надається вразливим категоріям населення переважно на три місяці, з можливістю продовження до шести місяців. Виплати здійснюються на банківські рахунки або через відділення Укрпошти.

Для реєстрації на отримання допомоги переселенцям та іншим категоріям громадян необхідно уважно слідкувати за оголошеннями, які публікують благодійні організації на своїх сторінках у Facebook. Деякі організації пропонують онлайн-форми для реєстрації, інші приймають заявки лише офлайн, тому важливо дотримуватися всіх зазначених інструкцій, щоб вчасно отримати фінансову підтримку.

Джерело: Факти.

