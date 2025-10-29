Во Львовской области пенсионеры и другие пострадавшие в результате войны граждане могут получить денежную помощь от международных организаций, сообщает Politeka.net.

Программу реализуют Министерство социальной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.

Денежную помощь во Львовской области могут получить следующие категории граждан:

  • внутренне перемещенные лица;
  • пенсионеры;
  • многодетные семьи;
  • люди с инвалидностью;
  • жители прифронтовых или деоккупированных территорий;
  • лица, лишившиеся жилья.

Особое внимание при оказании помощи уделяется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.

выплаты

Среди международных организаций, продолжающих оказывать денежную помощь украинцам в ноябре 2025 года, следует выделить:

  • ЮНИСЕФ;
  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
  • Всемирную продовольственную программу ООН;
  • Международный комитет Красного Креста;
  • Общество Красного Креста Украины;
  • Red Rose CDS Limited;
  • благотворительную организацию «Человек в беде»;
  • Норвежский совет по делам беженцев (NRC);
  • ДЕЙСТВОВАЛИ;
  • Международный гандикап;
  • Каритас Украина.

Как получить

Помощь оказывается уязвимым категориям населения преимущественно на три месяца, с возможностью продления до шести месяцев. Выплаты производятся на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Для регистрации переселенцам и другим категориям граждан необходимо внимательно следить за объявлениями, которые публикуют благотворительные организации на своих страницах в Facebook. Некоторые организации предлагают онлайн-формы для регистрации, другие принимают заявки только оффлайн, поэтому важно соблюдать все указанные инструкции, чтобы вовремя получить финансовую поддержку.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года во Львове: когда ждать тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие расценки теперь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: какой товар может резко исчезнуть с прилавков.