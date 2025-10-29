Во Львовской области денежная помощь предоставляется пенсионерам и уязвимым категориям населения преимущественно на три месяца, с возможностью продления до шести месяцев.

Во Львовской области пенсионеры и другие пострадавшие в результате войны граждане могут получить денежную помощь от международных организаций, сообщает Politeka.net.

Программу реализуют Министерство социальной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.

Денежную помощь во Львовской области могут получить следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

жители прифронтовых или деоккупированных территорий;

лица, лишившиеся жилья.

Особое внимание при оказании помощи уделяется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.

Среди международных организаций, продолжающих оказывать денежную помощь украинцам в ноябре 2025 года, следует выделить:

ЮНИСЕФ;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Всемирную продовольственную программу ООН;

Международный комитет Красного Креста;

Общество Красного Креста Украины;

Red Rose CDS Limited;

благотворительную организацию «Человек в беде»;

Норвежский совет по делам беженцев (NRC);

ДЕЙСТВОВАЛИ;

Международный гандикап;

Каритас Украина.

Как получить

Помощь оказывается уязвимым категориям населения преимущественно на три месяца, с возможностью продления до шести месяцев. Выплаты производятся на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Для регистрации переселенцам и другим категориям граждан необходимо внимательно следить за объявлениями, которые публикуют благотворительные организации на своих страницах в Facebook. Некоторые организации предлагают онлайн-формы для регистрации, другие принимают заявки только оффлайн, поэтому важно соблюдать все указанные инструкции, чтобы вовремя получить финансовую поддержку.

Источник: Факты.

