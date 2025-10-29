Во Львовской области пенсионеры и другие пострадавшие в результате войны граждане могут получить денежную помощь от международных организаций, сообщает Politeka.net.
Программу реализуют Министерство социальной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.
Денежную помощь во Львовской области могут получить следующие категории граждан:
- внутренне перемещенные лица;
- пенсионеры;
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью;
- жители прифронтовых или деоккупированных территорий;
- лица, лишившиеся жилья.
Особое внимание при оказании помощи уделяется малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.
Среди международных организаций, продолжающих оказывать денежную помощь украинцам в ноябре 2025 года, следует выделить:
- ЮНИСЕФ;
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
- Всемирную продовольственную программу ООН;
- Международный комитет Красного Креста;
- Общество Красного Креста Украины;
- Red Rose CDS Limited;
- благотворительную организацию «Человек в беде»;
- Норвежский совет по делам беженцев (NRC);
- ДЕЙСТВОВАЛИ;
- Международный гандикап;
- Каритас Украина.
Как получить
Помощь оказывается уязвимым категориям населения преимущественно на три месяца, с возможностью продления до шести месяцев. Выплаты производятся на банковские счета или через отделения Укрпочты.
Для регистрации переселенцам и другим категориям граждан необходимо внимательно следить за объявлениями, которые публикуют благотворительные организации на своих страницах в Facebook. Некоторые организации предлагают онлайн-формы для регистрации, другие принимают заявки только оффлайн, поэтому важно соблюдать все указанные инструкции, чтобы вовремя получить финансовую поддержку.
