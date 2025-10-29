Для місцевих мешканців показали графік відключення газу до 31 жовтня у Київській області, тож розповідаємо, кого стосуються обмеження.

Графік відключення газу до 31 жовтня у Київській області торкнеться одного з міст, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Переяславської міської ради, у Переяславі кілька вулиць тимчасово залишаться без блакитного палива.

Графік відключення газу до 31 жовтня у Київській області передбачає роботи, що проводять для забезпечення стабільної роботи системи в холодний період.

Так, у Переяслав-Хмельницькому управлінні експлуатації газового господарства пояснили, що тимчасове припинення газопостачання пов’язане з плановим ремонтом на газопроводі низького тиску по вулиці Михайла Грушевського.

Працівники підприємства замінюватимуть ущільнювальні прокладки на відключаючому пристрої Ду 200. Роботи триватимуть із 08:00 29.10 до 17:00 31.10.

Газопостачання тимчасово припинять для жителів таких вулиць: Волонтерська, Набережна, Леоніда Глібова та Шкільна, 43.

Відновлення подачі блакитного палива розпочнеться одразу після завершення ремонтних заходів, але лише за умови, що працівники підприємства матимуть доступ до помешкань.

Фахівці наголошують, що графік відключення газу до 31 жовтня у Київській області передбачає повне припинення подачі блакитного палива на зазначених вулицях. Тому мешканців закликають бути уважними і обов’язково перекрити крани перед газовими приладами.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про обмеження газопостачання в нашому регіоні. Незручності стосуються відразу кількох міст і охоплюють значно довший період.

