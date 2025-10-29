У 2025 році мешканці регіону стикаються з певним дефіцитом продуктів в Миколаївській області, тому розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області помітний на прикладі меду, повідомляє Politeka.

Вартості цього натурального товару підскочила майже на 50% порівняно з попереднім роком. Основна причина дефіциту продуктів у Миколаївській області полягає у суттєвому падінні врожайності меду.

Пасічники повідомляють, що цьогоріч обсяг виробництва може бути на третину меншим ніж у 2024 році. Як пояснює Сергій Шаронін, засновник «Пасіка 21», цьому сприяли весняні заморозки, тривалі дощі, численні випадки отруєння бджіл, складна зимівля та несприятливі умови для цвітіння медоносних рослин.

Перший медозбір виявився невдалим, і це одразу вплинуло на цінники. В липні 2025 року акацієва продукція коштувала 200–250 грн за літр, тоді як у 2021 році його можна було купити за 80–100.

У великих торговельних мережах вартість різниться залежно від бренду, сорту та регіону виробництва. Найдешевші пропозиції у супермаркетах стартують від 34 грн за 100 г у «Сільпо», 36 грн за 125 г у Varus та 61 гривня за банку 250 г у «АТБ».

У «Метро» продають продукцію з різнотрав’я на 300г за 85 грн. Прямо у пасічників або на ринках мед нового врожаю коштує значно дорожче. Акацієвий, до прикладу, залишається найдорожчим і продається від 500 до 650 за літр, гречаний - від 250 до 320.

Через дефіцит і подорожчання натурального меду у Миколаївській області ростуть ціни і на продукти з його вмістом. Експерти прогнозують, що таке зростання триватиме щонайменше до наступного збору врожаю.

