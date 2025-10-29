Новий графік руху транспорту в Тернопільській області передбачає чіткий розподіл часу відправлення та повернення для уникнення скупчень і затримок.

Новий графік руху транспорту в Тернопільській області організовано у Чорткові для зручного доїзду мешканців до нового кладовища на вулиці Ягільницькій напередодні та в День усіх святих, передає Politeka.

Чортківська міська рада повідомляє, що задля впорядкування могил рідних і близьких буде забезпечено додаткові рейси громадського транспорту.

Дістатися до кладовища можна автобусом маршруту №7 «Чортків – Росохач», який працює за звичним графіком. Для комфортного перевезення пасажирів організовано також додатковий автобус Mercedes, що курсуватиме з понеділка по п’ятницю за схемою: 9:30 Автостанція – 9:40 Центр (вул. Гончара) – 10:00 Кладовище – 10:30 із кладовища та 12:30 Автостанція – 12:40 Центр – 13:00 Кладовище – 13:30 назад.

У суботу пасажирів обслуговуватиме автобус АТАМАН з такими рейсами: 9:40 Автостанція – 9:50 Центр – 10:10 Кладовище – 10:40 Кладовище – 11:00 Центр – 11:10 Автостанція; 12:10 Автостанція – 12:20 Центр – 12:40 Кладовище – 13:10 Кладовище – 13:20 Центр – 13:40 Автостанція; 13:40 Автостанція – 13:50 Центр – 14:10 Кладовище – 14:40 Кладовище – 15:00 Центр – 15:10 Автостанція; 15:30 Автостанція – 15:40 Центр – 16:00 Кладовище – 16:30 Кладовище – 16:50 Центр – 17:00 Автостанція.

Міська рада наголошує, що додаткові маршрути дозволять організувати комфортне пересування громадян до кладовища для вшанування пам’яті близьких та родичів. Новий графік руху транспорту в Тернопільській області передбачає чіткий розподіл часу відправлення та повернення для уникнення скупчень і затримок. Пасажири можуть планувати поїздки заздалегідь, користуючись інформацією про маршрути, та враховувати час на пересування між автостанцією, центром міста та кладовищем.

