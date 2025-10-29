Новый график движения транспорта в Тернопольской области предусматривает четкое распределение времени отправления и возврата во избежание скоплений и задержек.

Новый график движения транспорта в Тернопольской области организован в Чорткове для удобного доезда жителей в новое кладбище на улице Ягильницкой накануне и в День всех святых, передает Politeka.

Чертковский городской совет сообщает, что для благоустройства могил родных и близких будут обеспечены дополнительные рейсы общественного транспорта.

Добраться до кладбища можно автобусом маршрута №7 «Чертков – Росохач», работающим по привычному графику. Для комфортной перевозки пассажиров организован также дополнительный автобус Mercedes, который будет курсировать с понедельника по пятницу по схеме: 9:30 Автостанция – 9:40 Центр (ул. Гончара) – 10:00 Кладбище – 10:30 с кладбища и 12:30 Автостанция – 12:0 13:30 назад.

В субботу пассажиров будет обслуживать автобус АТАМАН со следующими рейсами: 9:40 Автостанция - 9:50 Центр - 10:10 Кладбище - 10:40 Кладбище - 11:00 Центр - 11:10 Автостанция; 12:10 Автостанция – 12:20 Центр – 12:40 Кладбище – 13:10 Кладбище – 13:20 Центр – 13:40 Автостанция; 13:40 Автостанция – 13:50 Центр – 14:10 Кладбище – 14:40 Кладбище – 15:00 Центр – 15:10 Автостанция; 15:30 Автостанция – 15:40 Центр – 16:00 Кладбище – 16:30 Кладбище – 16:50 Центр – 17:00 Автостанция.

Городской совет отмечает, что дополнительные маршруты позволят организовать комфортное передвижение граждан к кладбищу для памяти близких и родственников. Новый график движения транспорта в Тернопольской области предусматривает четкое распределение времени отправления и возврата во избежание скоплений и задержек. Пассажиры могут планировать поездки заранее, используя информацию о маршрутах, и учитывать время на передвижение между автостанцией, центром города и кладбищем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили