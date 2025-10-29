В 2025 году жители региона сталкиваются с определенным дефицитом продуктов в Николаевской области, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Дефицит продуктов в Николаевской области виден на примере меда, сообщает Politeka.

Стоимость этого натурального товара подскочила почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Основная причина дефицита продуктов в Николаевской области заключается в существенном падении урожайности меда.

Пчеловоды сообщают, что в этом году объем производства может быть на треть меньше чем в 2024 году. Как объясняет Сергей Шаронин, основатель «Пасека 21», этому способствовали весенние заморозки, продолжительные дожди, многочисленные случаи отравления пчел, сложная зимовка и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений.

Первый медосбор оказался неудачным, и это сразу повлияло на ценники. В июле 2025 года акациевая продукция стоила 200–250 грн за литр, в то время как в 2021 году его можно было купить за 80–100.

В крупных торговых сетях стоимость зависит от бренда, сорта и региона производства. Самые дешевые предложения в супермаркетах стартуют от 34 грн за 100 г у «Сильпо», 36 грн за 125 г у Varus и 61 гривна за банк 250 г у «АТБ».

В "Метро" продают продукцию по разнотравью на 300г за 85 грн. Прямо у пчеловодов или на рынках мед нового урожая стоит гораздо дороже. Акациевый, к примеру, остается самым дорогим и продается от 500 до 650 за литр, гречишный – от 250 до 320.

Из-за дефицита и подорожания натурального меда в Николаевской области растут цены и на продукты с его содержанием. Эксперты прогнозируют, что такой рост будет продолжаться, по меньшей мере, до следующего сбора урожая.

