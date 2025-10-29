Для местных жителей показали график отключения газа до 31 октября в Киевской области, поэтому рассказываем, кого касаются ограничения.

График отключения газа до 31 октября в Киевской области коснется одного из городов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Переяславского городского совета, в Переяславе несколько улиц временно останутся без голубого топлива.

График отключения газа до 31 октября в Киевской области предусматривает работы, производимые для обеспечения стабильной работы системы в холодный период.

Так, в Переяслав-Хмельницком управлении эксплуатации газового хозяйства пояснили, что временная остановка газоснабжения связана с плановым ремонтом на газопроводе низкого давления по улице Михаила Грушевского.

Работники предприятия будут заменять уплотнительные прокладки на отключающем устройстве Ду 200. Работы продлятся с 08:00 29.10 до 17:00 31.10.

Газоснабжение временно прекратят жителям таких улиц: Волонтерская, Набережная, Леонида Глебова и Школьная, 43.

Возобновление подачи голубого топлива начнется сразу после завершения ремонтных мероприятий, но только при условии, что работники предприятия будут иметь доступ к помещениям.

Специалисты отмечают, что график отключения газа до 31 октября в Киевской области предусматривает полное прекращение подачи голубого топлива по указанным улицам. Потому жителей призывают быть внимательными и обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами.

Напомним, ранее мы также писали об ограничении газоснабжения в нашем регионе. Неудобства касаются сразу нескольких городов и охватывают гораздо более длительный период.

