Обмеження руху транспорту в Києві відбудеться у Дніпровському районі столиці на два дні через проведення поточного ремонту дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Як повідомила КМДА, роботи триватимуть 29 та 30 жовтня з 8:00 до 20:00. На цей час частково перекриють проспект Соборності для автомобільного транспорту.

Дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від з’їзду з проспекту Соборності до вулиці Березняківської. Роботи проводитимуть лише за сприятливих погодних умов. Водіїв закликають врахувати обмеження при плануванні маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів у центральній частині міста.

Раніше КВ повідомляла про подібні роботи на інших столичних проспектах. У попередні дні на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі також обмежували рух транспорту через укладання нового шару асфальтобетону. Ці заходи проводяться з метою забезпечення безпечного та комфортного пересування містом, а також підтримки дорожнього покриття у належному стані.

Жителям нагадують, що обмеження руху транспорту в Києві завжди повідомляються заздалегідь, а роботи проводяться з урахуванням максимальної безпеки для водіїв і пішоходів. Планування маршрутів із урахуванням тимчасових перекриттів дозволяє зменшити ризики заторів та забезпечити ефективну організацію дорожнього руху.

Водії та мешканці району можуть слідкувати за оновленнями через офіційні канали КМДА, щоб отримувати актуальну інформацію про стан перекриття та доступні об’їзні маршрути.

