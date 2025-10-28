Ограничение движения транспорта в Киеве состоится в Днепровском районе столицы на два дня из-за текущего ремонта дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Как сообщила КГГА , работы продлятся 29 и 30 октября с 8:00 до 20:00. В настоящее время частично перекроют проспект Соборности для автомобильного транспорта.

Дорожники будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от съезда с проспекта Соборности до улицы Березняковской. Работы будут проводить только при благоприятных погодных условиях. Водителей призывают учесть ограничения при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок в центральной части города.

Ранее КИ сообщало о подобных работах на других столичных проспектах. В предыдущие дни на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе также ограничивали движение транспорта из-за укладки нового слоя асфальтобетона. Эти мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасного и комфортного передвижения по городу, а также поддержки дорожного покрытия в надлежащем состоянии.

Жителям напоминают, что ограничения движения транспорта в Киеве всегда сообщаются заранее, а работы производятся с учетом максимальной безопасности для водителей и пешеходов. Планирование маршрутов с учетом временных перекрытий позволяет уменьшить риски пробок и обеспечить эффективную организацию дорожного движения.

Водители и жители района могут следить за обновлением через официальные каналы КГГА, чтобы получать актуальную информацию о состоянии перекрытия и доступных объездных маршрутах.

