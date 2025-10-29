Тимчасове обмеження руху в Київській області на Центральній вулиці є необхідним заходом.

У Ірпені 30 жовтня запроваджують обмеження руху в Київській області через тимчасове перекриття залізничного переїзду на вулиці Центральній, передає Politeka.

Як повідомила Ірпінська міська рада, обмеження діятимуть із 09:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт Південно-Західної залізниці.

Рух транспорту буде повністю обмежений на час виконання робіт. Міська влада закликає водіїв врахувати зміни та планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і забезпечити безпечний проїзд.

Підрозділ Південно-Західної залізниці виконує роботи для забезпечення безпеки пересування поїздів та автотранспорту. Роботи на коліях передбачають перевірку стану рейок та механізмів переїзду, що дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Тимчасове обмеження стосуватиметься всіх видів транспорту, включно з легковими автомобілями, автобусами та вантажівками. Міська рада рекомендує водіям користуватися об’їзними маршрутами та слідкувати за оновленнями щодо руху на Центральній вулиці.

Завдяки проведенню цих робіт буде підвищено рівень безпеки руху на залізничному переїзді. Після завершення ремонтних заходів переїзд знову буде доступний для пересування, а графік руху транспорту відновиться у звичайному режимі.

Отже, тимчасове обмеження руху в Київській області на Центральній вулиці Ірпеня є необхідним заходом для забезпечення безпечного та стабільного функціонування залізничного переїзду та дорожньої мережі.

