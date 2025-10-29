Надають переселенцям інформаційну, консультаційну та гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

У Кіровоградській області ВПО та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності гуманітарного хабу «Єднання», який функціонує у Кропивницькому, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Головна місія гуманітарного хабу «Єднання» полягає в тому, щоб надати вимушеним переселенцям інформаційну, консультаційну та гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області), а також допомогти їм адаптуватися до нових умов життя. Центр «Єднання» став осередком підтримки для людей, які перемістилися з Покровського району, і нині потребують уваги, турботи та реальної допомоги з боку громади та партнерських організацій.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. На місці фахівці допомагають із реєстрацією, консультують щодо доступних видів підтримки та фіксують індивідуальні потреби кожного відвідувача.

У межах своєї роботи гуманітарний центр «Єднання» планує й надалі надавати матеріальну допомогу найбільш вразливим категоріям населення, серед яких:

люди похилого віку;

особи, які мають онкологічні захворювання;

громадяни з інвалідністю І та ІІ групи.

Важливо зазначити, що дати проведення роздачі допомоги оголошуються окремо на офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання», де регулярно публікуються актуальні новини та оновлення щодо графіка роботи.

