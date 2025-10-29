Предоставляют переселенцам информационную, консультационную и гуманитарную помощь в виде гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

В Кировоградской области ВПЛ и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности гуманитарного хаба «Єднання», который функционирует в Кропивницком, пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Главная миссия гуманитарного хаба «Єднання» состоит в том, чтобы оказать вынужденным переселенцам информационную, консультационную и гуманитарную помощь (в виде гигиенических наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области), а также помочь им адаптироваться к новым условиям жизни. Центр «Єднання» стал центром поддержки для людей, переместившихся из Покровского района, и ныне требуют внимания, заботы и реальной помощи со стороны общества и партнерских организаций.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. На месте специалисты помогают с регистрацией, консультируют доступные виды поддержки и фиксируют индивидуальные потребности каждого посетителя.

В рамках своей работы гуманитарный центр «Єднання» планирует и дальше оказывать материальную помощь наиболее уязвимым категориям населения, среди которых:

пожилые люди;

лица, имеющие онкологические заболевания;

граждане с инвалидностью I и II группы.

Важно отметить, что даты проведения раздачи помощи объявляются отдельно на официальном Телеграмм-канале хаба «Єднання», где регулярно публикуются актуальные новости и обновления графика работы.

