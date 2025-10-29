На время сужения проезжей части и тротуаров будет действовать ограничение движения в Днепре.

Ограничение движения в Днепре будет введено в начале ноября из-за масштабных работ на нескольких участках дорог в городе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в проекте распоряжения городского головы Днепра.

В Днепре планируется временное сужение проезжей части и тротуаров на отдельных участках улиц Князя Владимира Великого и Ламаний в связи со строительством кабельной линии. Работы запланированы на 5 ноября 2025 года и продлятся до 4 декабря 2025 года.

Как сообщается в проекте распоряжения городского головы Днепра, ограничения затронут конкретные участки: на улице Князя Владимира Великого — в районе дома №20, а на улице Ламаний — вблизи дома №2. На время проведения этих мероприятий будет ограничено движение в Днепре.

Согласно документу Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие «Связь» предоставляется разрешение на временное сужение проезжих частей и тротуаров для выполнения ремонтов по строительству кабельной линии в указанные даты.

При их проведении подрядчик обязан:

установить ограждения с сигнальным освещением по периметру зоны работ;

разместить временные дорожные знаки;

обеспечить безопасное движение пешеходов;

организовать схему объезда для авто транспорта.

Документ пока не подписан городским председателем Днепра, поэтому пока не вступил в силу. Временные ограничения вступят в силу только после официального подписания и опубликования распоряжения.

Такие мероприятия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и пешеходов при выполнении строительных работ, а также организацию удобного и безопасного объезда для транспорта в рабочий период.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.