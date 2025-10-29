Подорожчання проїзду у Львівській області в основному торкнулося пасажирів, які розраховуються готівкою.

Подорожчання проїзду у Львівській області почало діяти в Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Нові тарифи стосуються всіх пасажирів громадського транспорту та передбачають різні способи оплати. При готівковому розрахунку вартість підвищилася до 20 гривень, а власники «Карти дрогобичанина» залишаються на колишньому рівні. Для безконтактних банківських платежів встановлено 18 гривень, що заохочує користуватися електронними способами оплати.

У виконкомі пояснюють, що зміни тарифів дозволяють вести точний облік пасажирів, оцінювати навантаження на маршрути та визначати кількість людей із пільгових категорій. Безкоштовний проїзд зберігається для учасників бойових дій, добровольців АТО та ООС, військових, осіб з інвалідністю через війну і їх супроводжуючих, постраждалих від ЧАЕС, ветеранів служби, реабілітованих, дітей з інвалідністю, багатодітних родин і членів сімей загиблих або зниклих безвісти.

Крім того, щомісяця пенсіонери, люди з інвалідністю III групи старші 60 років та опікуни дітей-сиріт мають право на 20 безоплатних поїздок при наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні середніх шкіл можуть користуватися безкоштовним проїздом до 19:30 у навчальні дні, пред’являючи учнівський квиток, окрім вихідних.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області в основному торкнулося пасажирів, які розраховуються готівкою. Власники карток громади продовжують користуватися транспортом за попередніми умовами, а нові тарифи та безготівкові платежі дають змогу контролювати пасажиропотік і підтримувати баланс між платними та пільговими категоріями, забезпечуючи комфорт і зручність для мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни