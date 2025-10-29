Подорожание проезда во Львовской области начало действовать в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новые тарифы относятся ко всем пассажирам общественного транспорта и предусматривают разные способы оплаты. При наличном расчете стоимость повысилась до 20 гривен, а владельцы «Карты дрогобычанина» остаются на прежнем уровне. Для бесконтактных банковских платежей установлено 18 гривен, что поощряет использование электронных способов оплаты.

В исполкоме объясняют, что изменения тарифов позволяют вести точный учет пассажиров, оценивать погрузку на маршруты и определять количество людей из льготных категорий. Бесплатный проезд сохраняется для участников боевых действий, добровольцев АТО и ООС, военных, лиц с инвалидностью из-за войны войны и их сопровождающих, пострадавших от ЧАЭС, ветеранов службы, реабилитированных, детей с инвалидностью, многодетных семей и членов семей погибших или пропавших без вести.

Кроме того, ежемесячно пенсионеры, люди с инвалидностью III группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот имеют право на 20 безвозмездных поездок при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся средних школ могут пользоваться бесплатным проездом до 19:30 в учебные дни, предъявляя учащийся билет, кроме выходных.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в основном коснулось пассажиров, рассчитываемых наличными. Владельцы карт общины продолжают пользоваться транспортом по предварительным условиям, а новые тарифы и безналичные платежи позволяют контролировать пассажиропоток и поддерживать баланс между платными и льготными категориями, обеспечивая комфорт и удобство для жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили