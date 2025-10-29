Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області змусило місцевих мешканців витрачати значно більше грошей.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося кількох громад, повідомляє Politeka.

Зміни не зачепили всіх мешканців, але для частини споживачів сума у платіжках зросла відчутно. Тож розповідаємо, де і для кого саме у Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

З 1 квітня у Лозівській громаді почала діяти нова вартість водопостачання для бюджетних установ і юридичних осіб. Тепер кубометр води для цієї категорії споживачів коштує 60,70 гривні.

Для звичайних побутових споживачів ціна залишилася без змін. Керівник КП «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко розповів, що зміна розцінок стала наслідком зростання вартості закупної води, яку постачає КП «Харківводоканал».

Підприємство встановило нову ціну на рівні 17,66 гривні за кубометр. Через це «Лозоваводосервіс» щомісяця змушений покривати додаткові витрати близько 800 тисяч. Щоб уникнути фінансових збитків і стабілізувати роботу, було прийнято рішення про коригування розцінок для установ та організацій.

Попри підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, для населення вартість водовідведення залишилися на попередньому рівні.

Місцева влада заявила, що різницю між фактичною собівартістю і ціною покриватимуть із бюджету. Подібна ситуація спостерігається й у КП «Тепловодосервіс».

Схожі зміни відбулися й у Височанській громаді, де з квітня запроваджено нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Тепер кубометр води коштує 52 грн, а водовідведення обійдеться в 38,56.

