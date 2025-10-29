Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области заставило местных жителей тратить гораздо больше денег.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло несколько общин, сообщает Politeka.

Изменения не коснулись всех жителей, но для части потребителей сумма в платежках выросла ощутимо. Рассказываем, где и для кого именно в Харьковской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

С 1 апреля в Лозовской общине начала действовать новая стоимость водоснабжения для бюджетных учреждений и юридических лиц. Теперь кубометр воды для этой категории потребителей стоит 60,70 грн.

Для обычных бытовых потребителей цена осталась без изменений. Руководитель КП «Лозоваводосервис» Александр Марченко рассказал, что изменение расценок стало следствием роста стоимости закупочной воды, поставляемой КП «Харьковводоканал».

Предприятие установило новую цену на уровне 17,66 гривны за кубометр. Поэтому «Лозоваяводосервис» ежемесячно вынужден покрывать дополнительные расходы около 800 тысяч. Чтобы избежать финансового ущерба и стабилизировать работу, было принято решение о корректировке расценок для учреждений и организаций.

Несмотря на повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области, для населения стоимость водоотвода осталась на прежнем уровне.

Местные власти заявили, что разницу между фактической себестоимостью и ценой будут покрывать из бюджета. Схожая ситуация наблюдается и в КП «Тепловодосервис».

Сходные изменения произошли и в Высочанской общине, где с апреля введены новые расценки на водоснабжение и водоотвод. Теперь кубометр воды стоит 52 грн., а водоотвод обойдется в 38,56.

