Работа для пенсионеров в Кривом Роге реально доступна, а работодатели предлагают условия, учитывающие потребности и возможности работников.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена ​​несколькими актуальными вакансиями от местных предприятий, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компании предлагают полную занятость, конкурентную оплату и социальные гарантии.

ООО «Империалтехгаз», занимающееся производством и дистрибуцией технических газов, приглашает разнорабочих на склад. Должность предусматривает исполнение обязанностей погрузчика и наполнителя баллонов. Среди основных требований – ответственность, пунктуальность, аккуратность, физическая выносливость.

Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю, официальное оформление согласно законодательству, своевременную выплату заработной платы и возможность карьерного развития. Обязанности включают работу с баллонами: наполнение, погрузка и разгрузка.

Еще одно предложение поступает от семейной пекарни "Франс.уа". Предприятие ищет поваров , формовщиков теста, тесторобов и укладчиков хлеба. Вакансии открыты даже без опыта работы. Работникам гарантируют бесплатное питание во время смены, организованный транспорт для производства и обратно, а также стабильную зарплату от 18 000 гривен за 15 смен. График переменный – день, ночь, 48 часов.

Отдельно пекарня предлагает вакансию тестяра на производство с оплатой от 24 000 до 30 000 гривен. Среди обязанностей – формирование теста, приготовление выпечки, а также помощь на других участках. Работников снабжают транспортом и питанием, что позволяет уменьшить дополнительные расходы.

Все упомянутые компании указывают, что рассматривают кандидатов всех возрастов, включая студентов и людей пенсионного возраста. Следовательно, работа для пенсионеров в Кривом Роге реально доступна, а работодатели предлагают условия, учитывающие потребности и возможности работников.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.