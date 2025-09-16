Украинские производители обеспечивают потребности внутреннего потребления, поэтому дефицит овощей в Харьковской области не влияет на продовольственную безопасность в целом.

В Харьковской области в этом сезоне ожидается дефицит овощей, что может отразиться на доступности свежих продуктов для населения, сообщает Politeka.

Местные рынки демонстрируют уже ограниченный ассортимент, а эксперты прогнозируют, что такая ситуация сохранится еще несколько месяцев.

Нынешний аграрный сезон оказался сложным из-за холодной погоды и неблагоприятных климатических условий, которые повлияли на урожайность основных культур. Многие фермеры понесли финансовые убытки, а традиционное сезонное снижение цен на овощи в этом году не наблюдается. Текущие запасы на рынках ограничены, и заготовки на зимний период, вероятно, будут меньше обычных.

По словам экономиста Эдуарда Каражи, отсутствие импортных поставок может еще больше повысить цены, в то время как поступление продукции из-за рубежа помогает частично выравнивать ситуацию. Это позволяет избежать чрезмерного роста стоимости овощей и поддерживает стабильность внутреннего рынка.

Несмотря на проблемы с овощами, поставка хлебобулочных изделий и круп остается стабильной. Украинские производители обеспечивают потребности внутреннего потребления, поэтому дефицит овощей в Харьковской области не влияет на продовольственную безопасность в целом. При этом значительная часть прибыли от экспорта зерновых поступает в трейдеры и логистические компании, а фермеры получают меньшую долю дохода, что добавляет сложности для аграрного сектора.

В Харьковской области также сообщали о сокращении производства подсолнечного масла, которое теперь может стоить до 100 гривен.

