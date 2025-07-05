Режим обмежень руху транспорту в Ужгороді є гнучким, і його тривалість переглядатиметься відповідно до фактичних і прогнозованих погодних умов.

У зв’язку зі зростанням температурного режиму в регіоні з 2 липня 2025 року запроваджено обмеження руху транспорту в Ужгороді та в межах усієї Закарпатської області, передає Politeka.

Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Такі сезонні обмеження діятимуть щодня з 10:00 до 22:00 — саме в період, коли температура повітря перевищує +28°C. Основна мета заходів — збереження асфальтобетонного покриття автомобільних доріг загального користування державного значення, особливо в умовах підвищеного трафіку.

Варто взяти до уваги, що заборона не поширюється на транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, живих тварин, птицю, швидкопсувні продукти, а також на перевезення, пов’язані із ліквідацією або попередженням надзвичайних ситуацій.

На основних трасах уже встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Крім того, для вантажівок організовані місця для тимчасової стоянки — у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Перелік таких майданчиків для відстою доступний на фото, оприлюдненому разом з повідомленням.

Режим обмежень руху транспорту в Ужгороді є гнучким: його тривалість переглядатиметься відповідно до фактичних і прогнозованих погодних умов. Сезонне регулювання руху здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та постанови Кабміну №879.

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