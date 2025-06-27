Попри перехід на нову систему оплати за проїзд в Ужгороді, до кінця 2025 року зберігається можливість сплатити готівкою у водія з видачею паперового квитка.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді запроваджується з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Місто повністю переходить на безготівкову форму розрахунку в громадському транспорті. Всі пасажири, незалежно від віку чи наявності пільг, зобов’язані підтверджувати оплату проїзду або право на пільгу через валідатори.

Валідатори — це пристрої, встановлені біля входу в автобус, які зчитують банківські, а також транспортні картки або QR-квитки. Після успішного платежу лунає звуковий сигнал і з’являється підтвердження на екрані.

Проте фахівці зазначають: під час тестового періоду було виявлено, що не всі пасажири правильно користуються валідаторами. Це викликає затримки та черги, особливо у години-пік.

Звертають увагу: пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій не зчитує її повторно одразу. Також не приймаються недійсні картки. Якщо потрібно оплатити проїзд за декількох пасажирів, слід спочатку ввести їхню кількість на екрані, а потім прикласти. Якщо не провалідуєте, то вам загрожує штраф.

Попри перехід на нову систему оплати за проїзд в Ужгороді, до кінця 2025 року зберігається можливість сплатити готівкою у водія з видачею паперового квитка. З 2026 року — лише електронна форма оплати.

Як наголосив Петро Бобик, електронний квиток — ключовий елемент реформи міського транспорту. Наразі валідаторами обладнано всі 40 автобусів «Електрон» та 27 автобусів приватних перевізників. Ще один автобус — на стадії дообладнання. До 1 вересня всі школярі міста отримають транспортні картки.

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