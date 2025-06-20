Новий графік транспорту в Ужгороді враховує потреби мешканців та є ще одним кроком до зручнішої мобільності в регіоні.

Новий графік руху транспорту в Ужгороді запроваджують із 21 червня, повідомляє Politeka.

Cаме цього дня почне курсувати автобусний маршрут Чоп – Соломоново. У Чопській міській раді 17 червня визначили перевізника – ним стало акціонерне товариство «Ужгородське АТП - 12107», яке обслуговуватиме маршрут.

Автобуси курсуватимуть щодня тричі на день в обидві сторони. Із Чопа (від вокзалу) автобуси відправлятимуться о 07:20, 12:30 та 19:10. Зворотно – із села Соломоново, з вулиці Яблуневої – о 07:34, 12:44 та 19:24.

Маршрут проходитиме через вул. Приозерну, готель «Європа» в селі Соломоново, вулиці Чопську, Миру та Яблуневу. У зворотному напрямку автобус рушатиме з Яблуневої, їхатиме через вул. Мостову, Приозерну й повертатиметься до вокзалу міста Чоп.

Цей новий напрямок спрямований на поліпшення доступності та транспортного сполучення для мешканців і гостей громади. Він покращить з’єднання між Чопом, що особливо важливо для щоденних поїздок на роботу, у справах або для відпочинку.

Новий графік транспорту в Ужгороді враховує потреби мешканців та є ще одним кроком до зручнішої мобільності в регіоні.

До слова, новий графік нещодавно також запровадили у Львові. За інформацією Львівської міської ради, він охоплює найзавантаженіші автобусні лінії. Йдеться про маршрути, які тепер працюватимуть на 10 або навіть 30 хвилин довше.

Інакше кажучи, автобуси не зникатимуть з вулиць одразу після дев'ятої вечора. Пасажири, які працюють допізна або затримуються в місті з інших причин, матимуть можливість дістатися додому без зайвих хвилювань та переплат за таксі.

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