Місцевим мешканцям варто підготуватися до того, що введуть новий графік руху транспорту у Львові, тому розповідаємо, кого саме це торкнеться.

Новий графік руху транспорту у Львові почав діяти вже з 16 червня, і він передбачає подовження роботи кількох міських маршрутів, повідомляє Politeka.

За інформацією Львівської міської ради, новий графік руху транспорту у Львові охоплює найзавантаженіші автобусні лінії. Йдеться про маршрути, які тепер працюватимуть на 10 або навіть 30 хвилин довше.

Інакше кажучи, автобуси не зникатимуть з вулиць одразу після дев'ятої вечора. Пасажири, які працюють допізна або затримуються в місті з інших причин, зможуть дістатися додому без зайвих хвилювань та переплат за таксі.

У міськраді пояснюють, що розклад подовжили на основі спостережень за пасажиропотоком. Наприклад, автобуси №1А, 3А, 6А, 9, 10, 46, 52 тепер матимуть вечірні рейси з новим часом відправлення.

Зокрема, №1А тепер виїжджає з пл. Галицької о 21:45 замість 21:30. №3А рушає з пл. Різні о 21:30, а не о 21:00. Автобуси №6А, №8А, №9, №10 і №18 також виїжджають на 10–30 хвилин пізніше.

Новий графік руху транспорту у Львові вже охоплює 13 маршрутів, а згодом зміни торкнуться й ліній, які обслуговують приватні перевізники. Над цим питанням у мерії вже працюють. Усе рухається до того, щоб транспортна система міста була зручнішою і гнучкішою.

Зміни в розкладі не є радикальними, проте вони точно стануть у пригоді для багатьох львів’ян. Тим паче влітку, коли дні довші, містяни гуляють пізніше і активність у місті зберігається до самого вечора. Автобуси, які підлаштовуються під цей темп, лише додають зручності.

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