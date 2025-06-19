Местным жителям следует подготовиться к тому, что введут новый график движения транспорта во Львове, поэтому рассказываем, кого именно это коснется.

Новый график движения транспорта во Львове начал действовать уже с 16 июня и предусматривает продление работы нескольких городских маршрутов, сообщает Politeka.

По информации Львовского городского совета, новый график движения транспорта во Львове включает самые загруженные автобусные линии. Речь идет о маршрутах, которые теперь будут работать на 10 или даже 30 минут дольше.

Иными словами, автобусы не будут исчезать с улиц сразу после девяти вечера. Пассажиры, работающие допоздна или задерживающиеся в городе по другим причинам, смогут добраться домой без лишних волнений и переплат за такси.

В горсовете объясняют, что расписание было продлено на основе наблюдений за пассажиропотоком. Например, автобусы №1А, 3А, 6А, 9, 10, 46, 52 теперь будут вечерние рейсы с новым временем отправления.

В частности, №1А теперь уезжает из пл. Галицкой в ​​21:45 вместо 21:30. №3А трогается с пл. Разные в 21:30, а не в 21:00. №6А, №8А, №9, №10 и №18 также выезжают на 10–30 минут позже.

Новый график движения транспорта во Львове уже охватывает 13 маршрутов, а затем изменения коснутся и линий, которые обслуживают частные перевозчики. Над этим вопросом в мэрии уже работают. Все движется к тому, чтобы транспортная система города была более удобной и гибкой.

Изменения в расписании не радикальные, однако они точно пригодятся для многих львовян. Тем более летом, когда дни подольше, горожане гуляют позже и активность в городе сохраняется до самого вечера. Автобусы, которые подстраиваются под этот темп, только прибавляют удобство.

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