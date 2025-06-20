Новый график транспорта в Ужгороде учитывает потребности жителей и еще один шаг к более удобной мобильности в регионе.

Новый график движения транспорта в Ужгороде вводится с 21 июня, сообщает Politeka.

Именно в этот день начнет курсировать автобусный маршрут Чоп – Соломоново. В Чопском городском совете 17 июня определили перевозчика – им стало акционерное общество «Ужгородское АТП – 12107», которое будет обслуживать маршрут.

Автобусы будут курсировать каждый день трижды в день в обе стороны. С Чопа (от вокзала) автобусы будут отправляться в 07:20, 12:30 и 19:10. Обратно – из села Соломоново, с улицы Яблоневой – в 07:34, 12:44 и 19:24.

Маршрут будет проходить через ул. Приозерную, гостиница «Европа» в селе Соломоново, улице Чопская, Мира и Яблоневой. В обратном направлении автобус будет двигаться с Яблоневой, ехать через ул. Мостовую, Приозерную и возвращаться к вокзалу города Чоп.

Это новое направление нужно для улучшения доступности и транспортного сообщения для жителей и гостей общины. Он улучшит соединение между Чопом, что особенно важно для ежедневных поездок на работу, по делам или для отдыха.

Новый график транспорта в Ужгороде учитывает потребности жителей и еще один шаг к более удобной мобильности в регионе.

К слову, новый график недавно также был введен во Львове. По информации Львовского городского совета, он охватывает самые загруженные автобусные линии. Речь идет о маршрутах, которые теперь будут работать на 10 или даже 30 минут дольше.

Иными словами, автобусы не будут исчезать с улиц сразу после девяти вечера. Пассажиры, которые работают допоздна или задерживаются в городе по другим причинам, смогут добраться домой без лишних волнений и переплат за такси.

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