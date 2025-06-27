Несмотря на переход на новую систему оплаты за проезд в Ужгороде, до конца 2025 сохраняется возможность оплатить наличными у водителя с выдачей бумажного билета.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде вводится с 1 июля 2025, сообщает Politeka.

Город полностью переходит на безналичную форму расчета в общественном транспорте. Все пассажиры независимо от возраста или наличия льгот обязаны подтверждать оплату проезда или право на льготу через валидаторы.

Валидаторы — это устройства, установленные у входа в автобус, считывающие банковские, а также транспортные карты или QR-билеты. После успешного платежа раздается звуковой сигнал и отображается подтверждение на экране.

Однако специалисты отмечают, что во время тестового периода было обнаружено, что не все пассажиры правильно пользуются валидаторами. Это вызывает задержки и очереди, особенно в часы пик.

Обращают внимание: льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — устройство не считывает ее сразу. Также не принимаются недействительные карты. Если нужно оплатить проезд за нескольких пассажиров, сначала следует ввести их количество на экране, а затем приложить. Если не провалидываете, то вам грозит штраф.

Несмотря на переход на новую систему оплаты за проезд в Ужгороде, до конца 2025 сохраняется возможность оплатить наличными у водителя с выдачей бумажного билета. С 2026 года – только электронная форма оплаты.

Как отметил Петр Бобик, электронный билет – ключевой элемент реформы городского транспорта. В настоящее время валидаторами оборудованы все 40 автобусов "Электрон" и 27 автобусов частных перевозчиков. Еще один автобус – на стадии дооборудования. До 1 сентября все школьники города получат транспортные карты.

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