Режим ограничений движения транспорта в Ужгороде гибок, и его продолжительность будет пересматриваться в соответствии с фактическими и прогнозируемыми погодными условиями.

В связи с ростом температурного режима в регионе со 2 июля 2025 введено ограничение движения транспорта в Ужгороде и в пределах всей Закарпатской области, передает Politeka.

Ограничения касаются тяжеловесных транспортных средств массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области.

Такие сезонные ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 22:00 именно в период, когда температура воздуха превышает +28°C. Основная цель мер – сохранение асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования государственного значения, особенно в условиях повышенного трафика.

Следует учесть, что запрет не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, живых животных, птицу, скоропортящиеся продукты, а также на перевозки, связанные с ликвидацией или предупреждением чрезвычайных ситуаций.

На основных трассах уже установлены дорожные знаки и информационные щиты. Кроме того, для грузовиков организованы места для временной стоянки – в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса. Список таких площадок для отстоя доступен на фото, обнародованном вместе с сообщением.

Режим ограничений движения транспорта в Ужгороде гибок: его продолжительность будет пересматриваться в соответствии с фактическими и прогнозируемыми погодными условиями. Сезонное регулирование движения осуществляется в соответствии с требованиями Законов Украины «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановлениями Кабмина №879.

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