Увеличение тарифов на отопление в Полтавской области отражает экономические реалии и рост расходов на энергоресурсы.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области приведет к дополнительным расходам для многих семей, что существенно повлияет на бюджеты домохозяйств, сообщает Politeka.

Согласно информации на сайте "Лубнитеплоэнерго", новые тарифы будут введены с 1 октября 2025 года.

Изменения касаются стоимости тепловой энергии, ее производства, транспортировки и поставок для разных категорий потребителей. Согласно действующему законодательству цены должны отражать экономически обоснованные расходы предприятия, что стало основанием для пересмотра тарифов. Предыдущие расценки были приняты еще в августе 2024 областным советом и охватывали поставки горячей воды с учетом и без затрат на ремонт и обслуживание теплопунктов.

Уровень возмещения расходов составил лишь около 76%, что сделало пересмотр тарифов неизбежным. ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провело детальные расчеты плановых расходов, которые выявили значительный рост цен на топливно-энергетические ресурсы. Так, природный газ для населения стоит около 6183 грн. за тысячу кубов, а для бюджетных учреждений и других потребителей превышает 13 тысяч грн.

К этому прибавляются затраты на транспортировку и распределение газа, что также повышает себестоимость тепла. Дополнительно выросла цена электроэнергии: средняя стоимость киловатт-часа за последние полгода превысила 8 грн, что на 192% больше для населения по сравнению с предыдущими тарифами и на 25% больше для бюджетных учреждений. Также увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине оказывает влияние на формирование конечной цены тепловой энергии.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Полтавской области отражает экономические реалии и рост расходов на энергоресурсы, что оказывает непосредственное влияние на финансовую нагрузку для домохозяйств и бюджетных учреждений.

