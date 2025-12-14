Энергетики предупреждают, что в некоторых общинах Харьковской области 15 декабря 2025 года будут применять дополнительные графики отключения света.

Облэнерго планирует профилактические работы в электросетях Харьковской области на 15 декабря и применит на время их проведения соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Речь в материале пойдет именно о локальных графиках отключения света, которые применяют дополнительно к стабилизационным обесточениям при проведении ремонтных и профилактических работ в электрических сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе.

В частности, в Харьковской области в понедельник, 15 декабря 2025 года, дополнительные ограничения электроснабжения будут применять в пределах Близнюковской поселковой территориальной общины, сообщает Politeka. Приблизительно с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители поселка Близнюки в домах по улицам Свободы, Независимости, Калиновой, Веры Складневой, Дружбы, Казацкой и Железнодорожной.

Также локальные графики отключения света 15 декабря коснутся Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. Обесточения состоятся в городе Люботин ориентировочно с 9:00 до 16:45 для домов по следующим адресам:

вул. Ветеринарная, дом. 4, 6, 6/2, 7, 7А, 8, 9, 10-15, 21, 21/1, 22/1, 23-31, 31/2, 32-35, 36А;

ул. Связи, 3-6, 7/18, 8/17, 9, 10/16, 12;

Деповская, 35, 43, 45, 47, 47/2, 49, 50/2, 50А, 51, 53/1, 55/2, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/3;

Согласия, 14/36;

Слобожанская, 3, 20, 27, 35;

в-д Луганский, 4, 6;

пер. Узкий, 2/20;

пер. Ветеринарный, 3А;

пер. Деповский, 12.

