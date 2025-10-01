Основная цель повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области состоит в привлечении дополнительных финансовых ресурсов.

С 1 октября в Сумской области будет введено повышение тарифов на ЖКХ, однако это нововведение будет касаться не всех потребителей и не всех видов услуг, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Основная цель повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области состоит в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для погашения задолженности НЭК «Укрэнерго», а также для качественной подготовки украинской энергосистемы к новому отопительному сезону.

Изменения не будут иметь общего характера и коснутся прежде всего тарифов на распределение электроэнергии. Именно в этой сфере потребители могут заметить самые ощутимые корректировки. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после глубокого анализа деятельности энергетических компаний за последние годы.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что пересмотр тарифов является вынужденным и необходимым шагом, который позволит компенсировать недополученные доходы операторов системы распределения. В общей сложности изменения коснутся 18 компаний, работающих по модели RAB-тарифов, предусматривающей стимулирование инвестиций в развитие и модернизацию сетей.

Ожидается, что дополнительные средства, которые энергетические предприятия получат в период с сентября по декабрь 2025 года, пойдут, прежде всего, на сокращение задолженности перед системным оператором. Часть этих поступлений также будет направлена ​​на реализацию мероприятий, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов. Как отметил член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик, одним из главных приоритетов станет поддержка генерации, что имеет ключевое значение для обеспечения надежной работы энергосистемы в периоды пиковых нагрузок.

Специалисты подчеркивают, что для большинства бытовых потребителей повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области будет незаметным, а значит, существенно не отразится на семейных бюджетах. В то же время, для бизнеса влияние может оказаться значительно ощутимее: увеличение стоимости распределения электроэнергии приведет к повышению операционных расходов предприятий, что, в свою очередь, потенциально может повлиять на цены товаров и услуг в регионе.

