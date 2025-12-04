Новый график движения транспорта в Харькове введен на нескольких маршрутах из-за начавшихся в городе работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Движение транспорта из-за трамвайного переезда на перекрестке площади Защитников Украины и улицы Олега Общественного будет полностью запрещено в период с 9:00 4 декабря до 16:00 8 декабря.

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства пояснили, что временное перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ на трамвайном переезде, требующих полной остановки движения транспорта в этом месте.

Объезд закрытого участка организован близлежащими прос. Героев Харькова, улицей Богдана Хмельницкого и другими доступными направлениями. Службы города рекомендуют водителям планировать дорогу заранее, чтобы избежать пробок и лишних задержек.

В связи с перекрытием несколько автобусных маршрутов временно изменят схему проезда.

№32 в направлении прос. Дзюбы будут двигаться по измененному пути: станция метро Защитников Украины – Олега Общественного – Героев Харькова – площадь Защитников Украины – Молочная – Аэрокосмическая – Одесская – Силикатная – Свистуновская – Ильи Коваля – Ново-Баварская – Дзюбы.

В обратном направлении маршрут следует по обычной схеме.

№ 260 в направлении станции Основа также изменяет траекторию: станция метро Защитников Украины – Олега Общественного – прос. Героев Харькова – Молочная – Георгия Тарасенко – Морозова – проспект Байрона – проспект Аэрокосмический – Южнопроектная – Деповская – Павла Тычины – станция Основа. В обратном направлении маршрут работает по основной схеме.

Кроме того, в промежуток с 9:00 до 16:00 в дни с 4 по 7 декабря будет приостановлен проезд трамваев на участке между проспектом Героев Харькова и улицей Георгия Тарасенко, в частности на площади Защитников Украины и Молочной. На время ограничений трамваи будут курсировать по временным маршрутам.

Городские власти призывают жителей заранее учитывать новый график движения транспорта в Харькове, тщательно планировать поездки и следовать рекомендациям служб, обеспечивающих проведение ремонтных работ.

