Не все украинские семьи имеют право на получение жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

В сентябре часть украинцев получила жилищные субсидии для пенсионеров в Харьковской области в измененном размере, сообщает Politeka.net.

Объяснение предоставили в пресс-службе ПФУ.

Причиной изменений в размере жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области стало проведение Пенсионным фондом Украины перерасчета выплат для домохозяйств, в которых существенно изменились доходы.

В результате некоторые получатели получили их в большем или меньшем размере по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с тем, что в августе 2025 года Пенсионный фонд провел перерасчет для семей, среднемесячная прибыль которого за последние периоды изменился более чем на 50 процентов.

Перерасчет осуществляется путем сравнения прибыли домохозяйств за I и II кварталы 2025 с доходами за III и IV кварталы 2024 года. При росте доходов размер уменьшается, а при их снижении — соответственно увеличивается.

В то же время, не все украинские семьи имеют право на получение жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области. Существует четкий список обстоятельств, при которых помощь может быть отказана.

В частности, льгота не назначается домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги более трех месяцев на сумму больше 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или он не обжалован в судебном порядке.

Отказ могут получить семьи, в составе которых совершеннолетние члены находились за границей более 60 дней в период, за который учитываются прибыль для начисления субсидии.

Кроме того, помощь не предоставляется, если среди членов домохозяйства есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы или те, кто не платит единый социальный взнос (за исключением студентов и получателей социальной пенсии).

Отказ получают семьи, у которых кто-то в течение года приобрел товары на сумму более 50 тысяч гривен, имел депозит более 100 тысяч гривен, покупал валюту на сумму более 50 тысяч гривен или не вернул излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды.

