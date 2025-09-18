Дефіцит продуктів у Вінницькій області вже відчутний і ситуація потребує контролю та уваги.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області, як і в ряді інших регіонів України, цього року стає серйозним викликом для населення та аграрного сектору, повідомляє Politeka.

Причиною такої ситуації стали несприятливі погодні умови та низка додаткових факторів, які негативно вплинули на врожай.

Через аномалії клімату аграрії відзначають суттєве скорочення збору овочів і фруктів. Господарства, які зазвичай розраховували на прибутки, тепер змушені підраховувати збитки. На ринку вже зараз простежується зменшення обсягів місцевої продукції, а запаси на зимовий період можуть виявитися обмеженими. Такий розвиток подій майже неминуче тягне за собою підвищення цін.

Економіст Едуард Каражия звертає увагу на те, що частково стабілізувати ситуацію здатні імпортні поставки. Якщо їх обсяг достатній, це підтримує баланс на внутрішньому ринку та стримує надмірне зростання вартості. За відсутності зовнішніх надходжень конкуренція слабшає, і продукти автоматично дорожчають. Таким чином, саме імпорт допомагає утримувати доступність товарів для населення.

Споживачі найбільше відчувають коливання цін, адже механізми регулювання вартості в Україні поширюються лише на вузьке коло товарів. Переважна більшість позицій формується за законом попиту й пропозиції: коли зацікавленість покупців висока, вартість зростає, а за низького попиту — зменшується.

Каражия також підкреслює, що значна частка врожаю спрямовується на експорт. Основний прибуток у такій схемі отримують трейдери, тоді як фермери часто залишаються без достатньої вигоди. Водночас золотовалютні резерви держави зберігають стабільність, що демонструє стійкість економіки навіть у складних умовах воєнного періоду.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області вже відчутний. Ситуація потребує контролю та уваги, щоб уникнути загострення проблем із забезпеченням населення базовими товарами.

Джерело: 112.ua.

